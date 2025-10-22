Сенатор Джабаров занял новый пост в Совфеде РФ

Члена Совета Федерации РФ Владимира Джабарова назначили на пост председателя комиссии верхней палаты российского парламента по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление, принятое сенаторами.

«Внести в состав комиссии <...> изменение, указав председателем комиссии сенатора <...> Джабарова Владимира Михайловича», — говорится в документе.

До сих пор Джабаров занимал пост первого заместителя председателя комитета Совфеда РФ по международным делам.

19 октября Владимир Джабаров в ходе беседы с журналистами NEWS.ru заявил, что президент РФ Владимир Путин не испытывает личной ненависти к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По его словам, в большой политике симпатии и антипатии не имеют значения. Сенатор добавил, что российский лидер «относится к Зеленскому как к главе киевского режима, который в РФ называют неонацистским». В то же время парламентарий обратил внимание, что Путин неоднократно говорил о своей готовности к переговорам с украинским коллегой.

Ранее Джабаров оценил заявление министра иностранных дел Польши о готовности Украины воевать еще три года.