В Венгрии в шестой раз продлили чрезвычайное положение

В Венгрии продлено чрезвычайное положение в связи с конфликтом на Украине

Парламент Венгрии продлил еще на полгода действие чрезвычайного положения в стране в связи с вооруженным конфликтом на территории соседней Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что «за» продление режима чрезвычайного положения на 180 дней проголосовали 127 депутатов, «против» — 56 парламентариев.

Впервые режим ЧП был введен в связи с конфликтом на территории Украины в мае 2022 года и с тех пор продлевался шесть раз.

По словам госсекретаря Министерства юстиции Венгрии Роберта Репаши, конфликт оказывает негативное влияние на ситуацию в стране, что стало частью повседневной жизни граждан и наглядно демонстрирует обоснованность поддержания особого правового порядка.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что подготовка к саммиту России и США в Будапеште идет.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Ранее СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит самолет Путина в Венгрию.