Татьяна Бережная стала министром культуры Украины

Верховная рада назначила Татьяну Бережную министром культуры и вице-премьером по вопросам гуманитарной политики Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна».

За назначение Бережной на этот пост проголосовали 266 народных депутатов.

11 октября украинский премьер-министр Юлия Свириденко предложила назначить Бережную главой ведомства.

С 2022 года до недавней смены правительства республики Бережная была замминистра экономики. С конца июля она исполняла обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Летом на Украине сменилось правительство. Его возглавила Свириденко, в прошлом занимавшая должность первого вице-премьера — министра экономики страны. Ее считают протеже Андрея Ермака, главы офиса президента Украины. Тогда же Верховная рада официально утвердила экс-премьер-министра Дениса Шмыгаля на должность министра обороны страны.

Ранее Зеленский наложил вето на проект о штрафах для чиновников, не явившихся в Раду.