ЕС не хватает сотен тысяч снарядов для выполнения обязательств перед Украиной

Каллас: ЕС не хватает 300 тысяч снарядов для выполнения договоренностей с Киевом

Европейскому союзу (ЕС) не хватает порядка 300 тыс. снарядов, чтобы выполнить обязательства по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов до конца 2025 года. Об этом сообщила верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет ТАСС.

«По снарядной инициативе поставки двух миллионов боеприпасов: нам не хватает порядка 300 тыс. снарядов. Государствам ЕС надо принять меры», — сказала дипломат.

Она отметила, что сейчас у Брюсселя есть «один миллион снарядов по чешской инициативе» и ряд обязательств других стран — членов ЕС. Каллас подчеркнула, что региональному содружеству для выполнения плана надо осуществить перераспределение средств или принять «другие действия».

По словам Каллас, ЕС также намерен работать с оборонной промышленностью Украины. В том числе речь идет о сотрудничестве с украинскими заводами по производству дронов и средств, предназначенных для борьбы с ними.

19 октября швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung написала, что европейские страны в два раза сократили военную поддержку Украины, несмотря на заявления о предоставлении ей новых пакетов помощи. Траты стран Европы на помощь Украине летом сократились с €3,8 млрд в месяц до €1,9 млрд.

Ранее в Венгрии рассказали, сколько средств ЕС потратил на поддержку Украины за последние три года.