В ЕС хотели бы дождаться встречи Путина и Зеленского

Каллас: важно, чтобы Путин встретился не только с Трампом, но и с Зеленским
Reuters/РИА Новости

Глава европейский дипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе хотели бы увидеть встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ее слова передает РИА Новости.

«Я бы хотела, чтобы именно Зеленский встретился с Путиным, потому что именно они должны прийти к согласию по этому поводу», — сказала она перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС, отметив, что в ближайшее время ожидается встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Необходимо посмотреть, что получится из этой встречи, но важно, чтобы и Зеленский также встретился с Путиным, так как именно они «могут реально обсудить, что они могут сделать», добавила Каллас.

До этого президент Украины заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения. Кроме того, он подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате.

Ранее в МИД рассказали о глубокой работе по подготовке встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
