В Китае заявили о неожиданном обещании Лаврова

Sohu: Лавров произвел впечатление на Китай обещанием, что Россия его не предаст
Сергей Гунеев/РИА Новости

Китайское издание Sohu сообщило об обещании, которое внезапно дал глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров. Точный перевод статьи приводит «АНБ24».

Журналисты спросили у главы МИД об отношениях Москвы и Пекина на фоне обострившейся конкуренции между мировыми державами после избрания президента США Дональда Трампа. Один из них задал вопрос, есть ли возможность союза России с США против Китая.

«Лавров ответил без промедления и паузы на размышления. Российский министр внезапно дал обещание КНР», — говорится в материале.

В издании отметили, что Лавров не стал уходить от ответа и заявил прямо, что российская сторона не будет заключать союз ни с кем против третьих стран, тем более против Китая. Автор публикации добавил, что между Москвой и Пекином сложились хорошие отношения, которые направлены на сотрудничество и поддержку.

Высказывание министра в Китае восприняли в качестве обещания стране в том, что РФ ее не предаст. Слова Лаврова, по мнению журналиста, произвели сильное впечатление на китайский народ.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что Китай приветствует предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Ранее в Кремле рассказали о значении для мира торговой войны между США и Китаем.

