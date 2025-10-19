На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский запутался в английском во время интервью

Зеленский в интервью NBC забыл слово «тихий» на английском языке
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с трудностями при ответе на вопросы на английском языке во время интервью американскому телеканалу NBC.

Как отмечает агентство, украинский лидер хотел сказать, что переговоры по урегулированию конфликта следует вести «в тишине», но забыл соответствующее английское слово. Ему пришлось спрашивать у помощников за кадром, как переводится слово «тихий».

Также Зеленский дал неоднозначный ответ на вопрос о возможных поставках американских ракет «Томагавк». Его фразу можно было перевести как «конечно, я хочу» или «конечно, я не буду». При этом он подчеркнул, что Украина нашла бы применение этому оружию.

В конце сентября Зеленский на конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совбеза ООН, выступая на английском языке, перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо ПВО. Украинский лидер сказал skis («лыжи») вместо skies («небо»), говоря о противовоздушной обороне.

Зеленский заявил о готовности вести переговоры.

Новости Украины
