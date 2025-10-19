Зеленский заявил о готовности вести переговоры

Зеленский заявил о готовности к переговорам в любом формате

Президент Украины заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате. Об этом сообщает NBC.

По его словам, конфликт нужно закончить, а начать это следует с линии соприкосновения.

До этого Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне поднимал вопрос участия Украины в переговорах между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером состоялась 17 октября и стала третьей с начала 2025 года. Накануне переговоров хозяин Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились о встрече в Будапеште. На этом фоне на Украине начали опасаться, что переговоры Трампа и Путина могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Киеву.

Ранее в Госдуме раскрыли, в каком случае Зеленский будет готов уступить территории.