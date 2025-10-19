Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил удивление из-за недавнего заявления президента республики Александра Стубба о России. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте на платформе X.

«Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы [американского лидера Дональда] Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта», — отметил Мема.

Он добавил, что попытки изобразить Россию как врага провалились. В связи с этим Стуббу придется заняться реальной политикой, добавил Мема.

16 октября президент США провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы главы государств договорились провести очную встречу в Будапеште. В Кремле сообщили, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

Позднее ситуацию прокомментировала представитель Европейской комиссии Олоф Жилл. Она заявила, что Европейский союз (ЕС) приветствует саммит в Венгрии при условии, что он будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в ЕС предложили, чтобы Стубб «каким-то образом» присутствовал на саммите Путина и Трампа в Венгрии.