На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии удивились новому заявлению Стубба о России

Финский политик Мема удивился заявлению Стубба, призвавшего к миру с Россией
true
true
true
close
Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил удивление из-за недавнего заявления президента республики Александра Стубба о России. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте на платформе X.

«Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы [американского лидера Дональда] Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта», — отметил Мема.

Он добавил, что попытки изобразить Россию как врага провалились. В связи с этим Стуббу придется заняться реальной политикой, добавил Мема.

16 октября президент США провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы главы государств договорились провести очную встречу в Будапеште. В Кремле сообщили, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

Позднее ситуацию прокомментировала представитель Европейской комиссии Олоф Жилл. Она заявила, что Европейский союз (ЕС) приветствует саммит в Венгрии при условии, что он будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в ЕС предложили, чтобы Стубб «каким-то образом» присутствовал на саммите Путина и Трампа в Венгрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами