Медведев о поставках Tomahawk Украине: РФ нужно быть готовой к любым развитиям событий

Медведев: приостановка поставок Украине ракет Tomahawk это еще не конец
Екатерина Штукина/РИА Новости

США пока отказались от плана поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, но России нужно быть готовой к любым развитиям событий. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Главный миротворец удачно поиграл в «Томагавки»... И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает. <...> Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием», — написал Медведев.

До этого телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трампа смягчил дискуссию о ракетах Tomahawk для Украины, но не исключил окончательно поставки Киеву этого оружия.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, Россия донесла до США потенциальные риски передачи Украине этих ракет Tomahawk, что оказало влияние на решение Вашингтона.

Ранее Зеленский предложил Трампу обменять украинские дроны на ракеты Tomahawk.

