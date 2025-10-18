На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Австрия намерена поддержать новый пакет санкций против России

APA: Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против РФ на встрече в Люксембурге
close
Depositphotos

Австрия одобрит 19-й пакет санкций против России на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге в понедельник, 20 октября. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на австрийский МИД.

В ведомстве заявили, что Вена поддерживает «продолжающееся давление на Россию». Помимо Украины, в Люксембурге будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, включая санкции против Израиля. Австрию будет представлять государственный секретарь NEOS Зепп Шеллхорн.

Австрия ранее призывала освободить Raiffeisen Bank International (RBI) от санкций. Однако эта просьба не была поддержана ни одним государством-членом ЕС. Поводом для этого послужило требование RBI о высвобождении акций австрийской строительной группы Strabag, стоимость которых оценивается примерно в €2 млрд.

Как заявила агентству APA представительница FPÖ по вопросам внешней политики Сюзанна Фюрст, «правительство жертвует нейтралитетом и процветанием ради санкционного безумия Брюсселя». В то время как США полагаются на дипломатию, ЕС, при поддержке Австрии, погружает континент в еще больший кризис, подчеркнула Фюрст.

До этого EUObserver писал, что Венгрия и Словакия могут отстрочить новые санкции против России.

Ранее сообщалось, что ЕС ограничит передвижения российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.

