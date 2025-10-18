На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассмотрят возможность встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Kevin Lamarque/Reuters

Белый дом рассматривает возможность встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время визита республиканца в Азию в ноябре. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Официальные лица США пока не провели серьезного логистического планирования, необходимого для организации такого визита, указав на то, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, которые Трамп поддерживал в течение своего первого срока. Первоначальный запрос президента США к северокорейскому лидеру в начале этого года остался без ответа, поскольку северокорейцы не приняли письмо, рассказали источники CNN.

Вместо этого в ходе предстоящей поездки администрация президента сосредоточилась на организации встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне обострения торговой напряженности между США и Китаем, отмечает телеканал.

По словам источников, интерес Трампа к встрече с Ким Чен Ыном изначально возник после того, как в августе он принял в Белом доме президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. Во время их встречи Ли официально пригласил Трампа посетить встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее и предположил, что это мероприятие может предоставить политику отличную возможность встретиться с Кимом.

Трамп отнесся к этой идее открыто и сказал Ли, что рассмотрит ее, подчеркнул CNN.

Ранее Белый дом заявил о готовности Трампа к встрече с Ким Чен Ыном.

