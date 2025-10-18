Глава РФПИ рассказал о работе над строительством прямого туннеля между РФ и США

Дмитриев: работа над идеей туннеля между Россией и США началась полгода назад

Работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) строительства туннеля начались полгода назад. Об этом в соцсети X сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы начали технико-экономическое обоснование туннеля между Россией и Аляской шесть месяцев назад», — написал он.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал интересной идею создания туннеля между Россией и Аляской.

17 октября Дмитриев в соцсети Х выдвинул идею соединить континенты туннелем, который построят совместно Россия с Америкой. Он также предложил назвать этот туннель именами российского и американского лидеров.

По словам Дмитриева, РФПИ уже инвестировал и построил железнодорожный мост между Россией и Китаем. Теперь пришло время «сделать больше и впервые в истории человечества соединить Евразию и Северную Америку». Спецпредставитель российского президента уточнил, что, по его расчетам, подобное инфраструктурное сооружение обойдется в $65 млрд. Однако, если применить в строительстве современные технологии, стоимость объекта может упасть до $8 млрд.

Ранее Дмитриев анонсировал скорый саммит России и США.