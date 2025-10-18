Вице-президент США посетит Израиль на следующей неделе

Kan: Вэнс и Уиткофф посетят Израиль для продвижения плана по сектору Газа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и специальный посланник президента США Стив Уиткофф на следующей неделе посетят Израиль. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

Целью визита является продвижение мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

В день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.