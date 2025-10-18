Стало известно, кто возьмет под контроль КПП «Рафах» со стороны Газы

Палестинская национальная администрация (ПНА) и миссия Евросоюза (ЕС) будут обеспечивать безопасность на палестинской стороне пограничного пункта (КПП) «Рафах». Об этом сообщил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир, его слова приводит ТАСС.

Он также напомнил, что КПП «Рафах» имеет две стороны: со стороны Египта и со стороны сектора Газа.

Власти Израиля приняли решение не открывать 15 октября КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта из-за нарушения ХАМАС обязательства по возвращению тел погибших заложников. Уточняется, что израильская сторона также ограничит поток гуманитарной помощи в сектор Газа. В Израиль были переданы только четыре тела погибших заложников из 28.

ХАМАС ранее обязался отпустить 20 человек, взятых в заложники в октябре 2023 года. После чего представителям Красного Креста отпустили первую группу пленных, состоявшую из семи человек. Их уже доставили на территорию Израиля. Позднее ХАМАС освободил еще 13 человек.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа, которые предполагают «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.