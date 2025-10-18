Экс-помощница Байдена прокомментировала поставки оружия Украине

Бывшая помощница Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид надеется, что после телефонной беседы президентов России Владимира Путина и Дональда Трампа разговоры о поставках оружия на Украину будут отложены. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Рид также отметила, что пока есть диалог между странами и дипломатия — «это замечательно и обнадеживает».

» <...> я надеюсь, что они (Путин и Трамп — прим.ред.) отложат разговоры о поставках большого количества оружия на Украину», — отметила она.

Рид также полагает, что контакты между американской и российской делегациями могут пройти успешно, что приведет к дальнейшим «мирным переговорам».

Трамп ранее заявил, что в настоящий момент не намерен поставлять крылатые ракеты Tomahawk Киеву. По данным источников Axios, глава Белого дома в ходе встречи обозначил, что в приоритете у Вашингтона сейчас стоит дипломатия, а поставки ракет станут для нее препятствием. Зеленский в свою очередь предложил лидеру Трампу организовать обмен украинских беспилотников на американские крылатые ракеты Tomahawk. По его словам, стороны могли бы взаимно усилить свои военные возможности за счет такого обмена.

Ранее в России заявили, что Зеленский мог ударить Tomahawk по Европе.