Военный эксперт рассказал, как может пройти полет Путина в Венгрию

Генерал Попов: самолет Путина в Венгрию будут сопровождать четыре истребителя
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Около четырех истребителей, вероятно, будут сопровождать самолет президента РФ Владимира Путина во время его полета в Венгрию. Об этом в ходе интервью для mk.ru рассказал военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов.

Как он отметил, полеты лайнеров первых лиц государства осуществляются в особом порядке. В РФ связанные с этим вопросы решают специальная служба министерства иностранных дел совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией).

По словам эксперта, для сопровождения борта российского лидера могут задействовать истребители Су-30СМ или Су-35. При этом другие страны, в частности принимающая сторона, также могут поднять в небо свои истребители. Попов подчеркнул, что такие решения принимаются по доброй воле и расцениваются как знак уважения.

Генерал-майор добавил, что государства, которые разрешат самолету Путина зайти в свое воздушное пространство, добровольно возьмут на себя ответственность за безопасность пролета. С этой целью власти могут на 10 минут закрыть международные трассы, а также посадить оказавшиеся на пути делегации лайнеры или сдвинуть их маршруты на 50–100 км.

16 октября президент РФ провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После завершения беседы хозяин Белого дома анонсировал возможность своей встречи с Путиным в столице Венгрии. В Кремле рассказали, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

Ранее в Венгрии заявили, что подготовка саммита РФ — США идет «на полную мощность».

