Зеленскому не позволили провести пресс-конференцию на территории Белого дома

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после переговоров с президентом США Дональдом Трампом пришлось провести пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, прибывшего в Вашингтон украинского лидера не встретил никто из американской администрации. Главу государства поселили в гостевой резиденции недалеко от Белого дома, при этом его переговоры с Трампом начались с опозданием. В результате Зеленский и президент США беседовали менее 2,5 часа, после чего первый встретился с журналистами.

Украинский лидер общался с представителями СМИ в общественном парке снаружи Белого дома. Фотографии с пресс-конференции свидетельствуют о том, что на время мероприятия парк был закрыт для публики. Там присутствовали только сам Зеленский, стражи порядка и журналисты.

Переговоры в Белом доме состоялись 17 октября. Трамп заявил, что США вряд ли передадут Украине крылатые ракеты Tomahawk, но это обсуждаемый вопрос. Кроме того, американский лидер выразил уверенность, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине. Зеленский его в этом поддержал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал обе стороны конфликта на Украине объявить себя победителями.