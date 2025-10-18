На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленскому не позволили провести пресс-конференцию на территории Белого дома

РИА Новости: Зеленский провел пресс-конференцию за забором Белого дома
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после переговоров с президентом США Дональдом Трампом пришлось провести пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, прибывшего в Вашингтон украинского лидера не встретил никто из американской администрации. Главу государства поселили в гостевой резиденции недалеко от Белого дома, при этом его переговоры с Трампом начались с опозданием. В результате Зеленский и президент США беседовали менее 2,5 часа, после чего первый встретился с журналистами.

Украинский лидер общался с представителями СМИ в общественном парке снаружи Белого дома. Фотографии с пресс-конференции свидетельствуют о том, что на время мероприятия парк был закрыт для публики. Там присутствовали только сам Зеленский, стражи порядка и журналисты.

Переговоры в Белом доме состоялись 17 октября. Трамп заявил, что США вряд ли передадут Украине крылатые ракеты Tomahawk, но это обсуждаемый вопрос. Кроме того, американский лидер выразил уверенность, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине. Зеленский его в этом поддержал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал обе стороны конфликта на Украине объявить себя победителями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами