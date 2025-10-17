На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ пишут, что Трамп якобы кричал на Путина на Аляске

FT: Трамп на встрече с Путиным в Анкоридже повышал голос и грозился уйти
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в августе якобы несколько раз повышал голос на президента РФ. С таким утверждением выступила газета Financial Times.

«По словам источников, застигнутый врасплох, Трамп несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил уйти», — утверждает газета.

По информации источников FT, в присутствии «всего лишь горстки советников» Путин отверг предложение США об ослаблении санкций в обмен на прекращение огня, настаивая на том, что конфликт на Украине закончится «только в том случае, если Украина капитулирует и уступит больше территории на Донбассе».

Российско-американский саммит на Аляске не был дипломатическим прорывом, это была попытка понять друг друга, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, предложенная на переговорах концепция урегулирования конфликта Москвы и Киева не утратила актуальности, хотя страны Евросоюза делают все для изменения курса США по этому вопросу.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы Трамп объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее в Европе высказали мнение, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.

Переговоры о мире на Украине
