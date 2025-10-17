Путин провел переговоры с Орбаном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула в Telegram-канале.

По данным журналистов, ссылающихся на Кремль, саммит Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может пройти в течение двух недель или чуть позже.

Путин проинформировал Орбана об основном содержании вчерашней беседы с американским президентом.

16 октября российский лидер провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Также он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин оперативно поддержал предложенную Дональдом Трампом идею организации российско-американского саммита в Венгрии.

Орбан заявил, что подготовка к переговорам ведется полным ходом. По словам премьер-министра, он уже созвонился с президентом США и обсудил с ним ситуацию.

