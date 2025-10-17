Коц раскрыл опасности для Путина при полете в Венгрию

Военкор Коц считает, что полет Путина в Венгрию может быть связан с опасностью

Полет президента России Владимира Путина в Венгрию для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом может быть опасным. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский военкор Александр Коц.

По мнению журналиста, риски есть из-за того, что Венгрия не имеет выхода к морю, и Российская Федерация не граничит с этой страной, поэтому маршрут нужно будет строить вблизи от недружественных стран. Коц считает, что при пролете над Украиной существует риск прямой атаки на борт российского президента, а маршрут через государства Балтии и ФРГ будет являться опасным из-за фиксировавшихся в этом районе неопознанных беспилотных летательных аппаратов.

«В любом случае, непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности», — отметил журналист.

В качестве оптимального маршрута Коц назвал пролет через Закавказье, Турцию, Иран, Средиземное море, Сербию и Черногорию.

16 октября президенты России и США провели телефонный разговор. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа и выразил благодарность супруге американского лидера за участие в гуманитарных инициативах, связанных с возвращением российских и украинских детей домой. После беседы Трамп сообщил о намерении провести встречу с Путиным в Венгрии.

Ранее в Европе высказали мнение, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.