На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина перед встречей с Трампом

Песков заявил о политической воле Путина и Трампа на переговоры в Будапеште
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Точный маршрут президента России Владимира Путина перед саммитом с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште пока неизвестен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Есть воля президентов, но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать главы МИД РФ И США. Сначала встретятся они. Обсудят», — объяснил он.

Песков добавил, что им необходимо будет определить переговорные команды.

Представитель Кремля добавил, что на переговоры есть политическая воля Путина и Трампа. По его словам, встреча должна пройти в течение двух недель. В данном контексте есть понимание того, что процесс нельзя «откладывать в долгий ящик».

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

При этом телефонный разговор Путина и Трампа заставил окружение украинского лидера Владимира Зеленского усомниться в своих планах.

Ранее Трамп заявил, что Путин завершит конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами