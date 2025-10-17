Названо возможное место встречи Путина и Трампа в Будапеште

Встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться в монастыре или на стадионе

Возможными местами проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти в Будапеште, могут стать крупнейший в Венгрии стадион «Пушкаш Арена», резиденция правительства страны, известная как «монастырь кармелитов», а также архитектурный комплекс «Варкерт базар» на Замковом холме в Буде. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство обратило внимание, что во время последнего визита Путина в Будапешт в 2019 году его встреча с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном проходила в резиденции «Кармелитское подворье».

В период председательства Венгрии в Евросоюзе во второй половине 2024 года в столице страны состоялись саммит Европейского политического сообщества, на который прибыли лидеры более 40 государств, и неформальный саммит ЕС. Площадкой для этих мероприятий выступил стадион «Пушкаш Арена», вмещающий свыше 67 тысяч зрителей. В сентябре прошлого года на этой спортивной арене прошло последнее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии.

Помещения архитектурного комплекса «Варкерт базар» также часто используются для проведения крупных форумов и ежегодных выступлений Орбана.

16 октября состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Будапеште.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».