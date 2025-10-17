На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо возможное место встречи Путина и Трампа в Будапеште

Встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться в монастыре или на стадионе
true
true
true
close
Shutterstock

Возможными местами проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти в Будапеште, могут стать крупнейший в Венгрии стадион «Пушкаш Арена», резиденция правительства страны, известная как «монастырь кармелитов», а также архитектурный комплекс «Варкерт базар» на Замковом холме в Буде. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство обратило внимание, что во время последнего визита Путина в Будапешт в 2019 году его встреча с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном проходила в резиденции «Кармелитское подворье».

В период председательства Венгрии в Евросоюзе во второй половине 2024 года в столице страны состоялись саммит Европейского политического сообщества, на который прибыли лидеры более 40 государств, и неформальный саммит ЕС. Площадкой для этих мероприятий выступил стадион «Пушкаш Арена», вмещающий свыше 67 тысяч зрителей. В сентябре прошлого года на этой спортивной арене прошло последнее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии.

Помещения архитектурного комплекса «Варкерт базар» также часто используются для проведения крупных форумов и ежегодных выступлений Орбана.

16 октября состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Будапеште.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами