Мерц призвал создать Европейскую фондовую биржу

Мерц предложил создать Европейскую фондовую биржу для конкуренции с США и Азией
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой создания общеевропейской фондовой биржи, чтобы укрепить позиции компаний из ЕС в условиях усиления соперничества с американскими и азиатскими конкурентами. Об этом сообщает Bloomberg.

Мерц подчеркнул, что европейским предприятиям нужен «достаточно емкий и развитый рынок капитала» для оперативного привлечения инвестиций, необходимых для роста. Он выразил сожаление, что технологические компании, вроде BioNTech, предпочитают выходить на IPO в Нью-Йорке, а не в Европе.

Канцлер сослался на отчеты экс-премьеров Италии Марио Драги и Энрико Летта, в которых также подчеркивалась необходимость безотлагательных мер для увеличения конкурентоспособности и производительности европейских компаний.

«Это вопрос нашего будущего и того, останется ли Европа игроком в мировой экономике или превратится в игрушку в руках крупных центров в Азии и Америке», – заявил канцлер.

В октябре Мерц заявил о необходимости противодействовать Еврокомиссии, чтобы остановить вмешательство в повседневную жизнь людей. Он подверг резкой критике руководителя ЕК Урсулу фон дер Ляйен из-за попыток ввести новые налоги и расширить бюджет Евросоюза.

Ранее Мерц заявил о возможности пенсионной реформы в Германии.

