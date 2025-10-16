На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналист назвал сигналом эмоциональное увольнение чиновника в Самарской области

Журналист Двинский: увольнение Жидкова является сигналом всем чиновникам
Вячеслав Федорищев/MAX

Обозреватель Tsargrad.tv Константин Двинский в своей статье дал оценку действиям губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в жесткой форме уволившего главу Кинельского района Юрия Жидкова.

Обозреватель отметил, что использование главой региона жестких формулировок «сложно оправдать, но традиционный чиновничий язык уже не работает, поскольку люди хотят видеть руководителей, готовых брать на себя ответственность, а не переводить все в формальную плоскость».

«Реакция губернатора Федорищева является сигналом для всей муниципальной власти региона: привычная практика «закрыть проблему бумажками» больше не работает. За неэффективность можно потерять кресло, и это станет публичным и позорным уроком для многих», — написал Двинский.

Федорищев отправил в отставку Жидкова 14 октября, в ходе рабочей поездки в Кинельский район. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны.

Как позднее сообщил глава региона, основанием для отставки стало не единственное нарушение, а целая цепочка халатных решений. Ситуация с камнем, по его словам, стала лишь точкой кипения.

Ранее стала известна судьба таблички, из-за которой уволили главу Кинельского района.

