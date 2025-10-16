На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Причина не в самой Украине»: эксперт о намерении США передать Tomahawk Киеву

Политик Шевченко: ракетами Tomahawk США мстят РФ за действия на Ближнем Востоке
Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

Возможная передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk — месть США России за ряд мощных шагов на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политик, журналист Максим Шевченко. По его мнению, на ситуацию необходимо смотреть шире.

«Я считаю, что поставки «Томагавков» — это ответ на заключение между Россией и Ираном стратегического соглашения, которое буквально на днях вступило в силу. Именно с этим совпали заявления о «Томагавках». Это соглашение потенциально подразумевает достаточно тесный союз между Россией и Ираном», — отметил Шевченко.

Он также обратил внимание, что Москва увеличила планы поставок истребителей Тегерану. Кроме того, в Каспийском море проводятся совместные российско-иранские учения.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва тщательно фиксирует все заявления о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, в данный момент их звучит много. По его словам, это «особое оружие», которое может быть как в ядерном, так и безъядерном исполнении. В то же время оно не сможет изменить положение дел на фронтах, констатировал представитель Кремля.

Российский лидер Владимир Путин предупреждал, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее в США рассказали, сможет ли Россия сбить Tomahawk.

