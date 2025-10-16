На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал главное качество журналиста

Песков назвал профессионализм главным качеством пресс-секретаря и журналиста
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что профессионализм можно считать главным качеством как журналиста, так и пресс-секретаря. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, сначала представитель Кремля хотел ответить в шуточной форме, и назвал главными качествами журналиста профессионализм и честность. Он отметил, что единственное необходимое качество сложно назвать, однако, по его мнению, таковым является профессионализм, поскольку «он включает в себя все».

В феврале прошлого года Песков заявил о важности того, чтобы в СМИ работали настоящие патриоты своих стран. Представитель Кремля отметил, что такая тенденция наблюдается далеко не везде, однако в России есть целый ряд СМИ, которыми власти страны гордятся и которые являются законодателями очень высокого стандарта журналистики. По мнению Пескова, Россия вполне может состязаться с Западом по эффективности медиа.

Ранее Путин высказался о влиянии СМИ на духовно-нравственные и ценностные ориентиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами