Песков назвал главное качество журналиста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что профессионализм можно считать главным качеством как журналиста, так и пресс-секретаря. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, сначала представитель Кремля хотел ответить в шуточной форме, и назвал главными качествами журналиста профессионализм и честность. Он отметил, что единственное необходимое качество сложно назвать, однако, по его мнению, таковым является профессионализм, поскольку «он включает в себя все».

В феврале прошлого года Песков заявил о важности того, чтобы в СМИ работали настоящие патриоты своих стран. Представитель Кремля отметил, что такая тенденция наблюдается далеко не везде, однако в России есть целый ряд СМИ, которыми власти страны гордятся и которые являются законодателями очень высокого стандарта журналистики. По мнению Пескова, Россия вполне может состязаться с Западом по эффективности медиа.

Ранее Путин высказался о влиянии СМИ на духовно-нравственные и ценностные ориентиры.