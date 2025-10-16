Аналитик Дэвис назвал переговоры единственным путем к миру на Украине

Единственный способ решить конфликт на Украине – дипломатические переговоры между Москвой и Киевом. Об этом в соцсети X заявил американский военный аналитик Дэниел Дэвис.

«Мощь Украины рушится — ничто не может это остановить. Мир и переговоры — единственные оставшиеся жизнеспособные варианты», — подчеркнул он.

По словам военного аналитика, воинственная риторика Соединенных Штатов способствует эскалации конфликта на Украине.

15 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «аляскинский процесс» между Россией и США по Украине еще не окончен.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия и Соединенные Штаты подтвердили важность мирного урегулирования украинского конфликта и необходимость анализа его глубинных причин.

Ранее в Китае раскрыли детали напряженного диалога Лаврова с Рубио по Украине.