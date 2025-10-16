Американскийи журналист объяснил, к чему Зеленский пытается склонить Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский пользуется уверенностью президента США Дональда Трампа в том, что тот может урегулировать конфликт на Украине по аналогии с Ближним Востоком. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал американский журналист Майкл Бом.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») говорит примерно следующее, я перефразирую: «Я помогу вам, Дональд, я помогу вам продавить ваш мирный план. Только дайте мне сначала дальнобойные ракеты, и мы сделаем вместе то же самое, что вы сделали в Газе, но только уже на Украине», — сказал обозреватель.

При этом, несмотря на свою уверенность, глава Белого дома слабо понимает курс Кремля и не вполне отдает себе отчет в том, что конфликты очень разные, добавил он.

13 октября агентство Bloomberg писало, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что во время визита в США президент Украины проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями, а также выступит в американском конгрессе.

Ранее в Кремле поделились ожиданиями от предстоящей встречи Трампа и Зеленского.