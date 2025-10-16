Власти Белоруссии отреагировали на ситуацию с туристкой, проданной на органы в Мьянме

Заявление о пропаже гражданки Белоруссии в Мьянме находится на особом контроле. Об этом заявил белорусский посол в Мьянме Владимир Боровиков (на фото), передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

«Заявление о пропаже граждан Беларуси в Мьянме находится на особом контроле посольства Белоруссии», — заявил он.

Посол отметил, что точной информации о местонахождении белоруски и ее правовом статусе не поступало. Боровиков добавил, что расследование по факту инцидента продолжается.

По его словам, в Мьянме действуют мошеннические центры, сосредоточенные на границе с Таиландом, где иностранным гражданам предлагают работу за большое денежное вознаграждение. Представитель Белоруссии призвал обращать внимание на подозрительные обращения и быть бдительными.

Telegram-канал Mash писал, что девушка из Белоруссии оказалась в рабстве в Мьянме после того, как отправилась на собеседование в Таиланд. По информации журналистов, девушка прилетела на собеседование в Бангкок, ее похитили и вывезли в Мьянму, где заставили выполнять требования злоумышленников.

Позже авторы канала сообщили, что девушку продали на органы в Мьянме, а тело сожгли.

В начале октября пленница перестала выходить на связь. Позже стало известно, что ее нет в живых, после этого у семьи девушки потребовали $500 тыс. за тело белоруски.

Ранее консул в Таиланде раскрыл, как россиян заманивают в рабство в Мьянме.