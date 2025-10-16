Парламент Франции не смог объявить вотум недоверия кабмину

Парламент Франции не набрал нужного числа голосов для вотума недоверия кабмину

Инициатива по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню не собрала достаточного числа голосов. Об этом свидетельствуют результаты голосования в Национальном собрании, передает РИА Новости.

«За принятие — 271. Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон немедленно распустит парламент в случае вынесения вотума недоверия правительству Себастьена Лекорню.

11 октября Макрон вновь назначил Лекорню на пост премьер-министра спустя несколько дней после его отставки. Тот заявил, что принимает поручение «из чувства долга» для преодоления политического кризиса. Он оставил пост 6 октября, спустя месяц после назначения, из-за партийных разногласий.

Ранее сообщалось, что Макрон оказался наименее популярным из действующих президентов Франции.