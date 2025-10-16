Пашинян оценил переговоры с Алиевым

Пашинян остался доволен контактами и результатами переговоров с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что доволен контактами и результатами переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит ТАСС.

«Я доволен нашей встречей в Копенгагене и результатами наших контактов в целом. Я также доволен институционализацией пути к миру. Уважаемые коллеги, мир — это факт», — сказал премьер Армении.

2 октября Пашинян и Алиев провели встречу в Копенгагене на полях Саммита европейского политического сообщества.

8 августа лидеры двух стран в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику, сложившуюся по итогам встречи на высшем уровне в США.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.