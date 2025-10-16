На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на вопрос о сближении Трампа с Украиной

Песков: саммит в Анкоридже — это совместный успех Путина и Трампа
Jae C. Hong/AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что саммит в Анкоридже является совместным успехом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о том, что Трамп якобы начал сближаться с Украиной, в том числе из-за того, что саммит на Аляске назвали триумфом Путина.

«Это совместный успех [Путина и Трампа], ... это действительно очень позитивный, положительный, конструктивный саммит», — отметил Песков.

16 октября газета Politico писала, что Трамп сменил позицию по Украине из-за гнева от освещения СМИ саммита на Аляске как триумфа российского лидера Владимира Путина.

Отмечается, что лидер США «ничего не получил» ни во время саммита, ни после него. Отмечается также, что важную роль могла сыграть работа над ошибками украинских властей в отношениях с президентом Трампом.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что работает над созданием «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая.

Ранее на Украине поделились ожиданиями от предстоящей встречи Зеленского и Трампа.

