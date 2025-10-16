В Европе обеспокоились последствиями встречи Зеленского и Трампа

WP: в Евросоюзе опасаются, что Трамп снова изменит позицию по Украине

Европейские чиновники беспокоятся, что президент США Дональд Трамп может снова изменить свою позицию по Украине после встречи с ее лидером Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Издание ссылается на заявление европейских дипломатов о том, что «разворот» в политике администрации Трампа в отношении Украины назревал уже несколько месяцев. В то ж время дипломаты осторожны, чтобы «не предвосхищать решение президента, который и раньше менял свою позицию по этому конфликту».

Как следует из текста, администрация Трампа усиливает давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров. WP ссылается на слова источника в Белом доме о том, поддержка президентом США амбиций Украины по возвращению территорий демонстрирует явный гнев Трампа в отношении Москвы.

13 октября агентство Bloomberg писало, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что во время предстоящего визита в США президент Украины Владимир Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями, а также выступит в американском конгрессе.

Ранее в России допустили, что Трамп попытается «охладить горячую голову» Зеленского.