На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО оскорбил летчиков и моряков из России

Генсек НАТО Рютте оскорбил российских летчиков и моряков
true
true
true
close
Wolfgang Rattay/Reuters

Генсек НАТО Марко Рютте оскорбил российских летчиков и моряков на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса. Его слова приводит РИА Новости.

В своем выступлении он призвал не преувеличивать то, на что способна российская армия.

«Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», — заявил Рютте.

При этом генсек добавил, что объединение проявляет сдержанность в конфронтации с Москвой.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы стран НАТО играют организующую и координирующую роль в дестабилизации ситуации в разных регионах мира, используя при этом все доступные средства. Он добавил, что страны ЕС являются представителями агрессивной пропаганды, вооруженные конфликты, санкционные войны, а также политический и религиозный экстремизм.

Бортников предупредил, что возможные последствия столкновения Европы и России могут оказаться губительными.

Ранее Сикорский обвинил Россию в «неразумной эскалации» против Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами