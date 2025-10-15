На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: глава Еврокомиссии может впервые сказать «нет» Трампу

Euractiv: фон дер Ляйен впервые может сказать «нет» администрации Трампа
Evelyn Hockstein/Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе может впервые сказать «нет» администрации президента США Дональда Трампа, поддержав соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов. Об этом пишет Euractiv.

США ранее пригрозили санкциями любым странам или должностным лицам, которые поддержат план по сокращению выбросов от морского транспорта с 3% от общемирового объема до нуля.

ЕС незамедлительно подтвердил свое намерение придерживаться соглашения. Источники Euractiv в ЕК заявили, что с главой Еврокомиссии были проведены консультации, и она лично поддержала твердую позицию, что свидетельствует о готовности идти на политический риск, чего не наблюдалось до этого.

«Если эта информация подтвердится, это может стать первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов второй администрации Трампа после ряда уступок, включая недавнее торговое соглашение, по которому ЕС принял 15%-ные пошлины на большинство экспортных товаров в США», — говорится в материале.

Ранее ученые нашли «поломку» одного из важных механизмов регулирования климата.

