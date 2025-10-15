На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан анонсировал встречу с Трампом

Орбан заявил о планах встретиться с Трампом для обсуждения экономических связей
Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Об этом глава венгерского правительства сообщил в интервью журналу Mandiner.

По словам Орбана, сроки и тематика предстоящих переговоров согласованы на 80%.

«Когда мы сможем договориться с американцами об оставшихся 20%, то вместе с ними объявим о встрече», — заявил он.

Отвечая на вопрос о ключевых темах переговоров, Орбан отметил, что основное внимание будет уделено экономическим вопросам. Он выразил заинтересованность в возобновлении соглашения с США об избежании двойного налогообложения, действие которого прекратила администрация Джо Байдена.

Восстановление этого договора станет важным шагом для укрепления деловых связей между Будапештом и Вашингтоном, добавил премьер.

13 октября Трамп в ходе саммита в Египте похвалил Орбана и спрогнозировал его победу на парламентских выборах, которые пройдут в республике в 2026 году. При этом он назвал главу венгерского правительства «фантастическим».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз находится в процессе распада.

