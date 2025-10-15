Сенат США вновь продлил шатдаун

Сенат США в девятый раз отклонил законопроект о финансировании правительства

Сенат США в девятый раз отклонил законопроект о продолжении финансирования правительства страны, который позволил бы остановить шатдаун. Об этом свидетельствуют результаты голосования, транслировавшегося телеканалом C-Span.

Отмечается, что республиканская инициатива не смогла получить необходимые 60 голосов.

1 октября в США работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия Демократической и Республиканской партий по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

На этом фоне политолог-американист Малек Дудаков заявил, что основой камень преткновения в контексте непринятия законопроекта о финансировании правительства США и, как следствие, шатдауна — спор демократов и республиканцев о расширенных субсидиях на страховые премии, которые были введены еще во время президентства Барака Обамы.

Ранее Медведев пообещал, что в России не будет шатдаунов, как в США.