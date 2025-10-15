Россия и Сирия проведут заседание межправительственной комиссии

Россия и Сирия согласовали проведение в скором времени заседания межправительственной комиссии, которое будет посвящено развитию торгово-экономического сотрудничества между странами. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак по итогам встречи лидеров России и Сирии Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа, передает РИА Новости.

«Мы договорились, что в ближайшее время будет проведена межправительственная комиссия по развитию торгово-экономического сотрудничества», — сказал он журналистам.

15 октября аш-Шараа прилетел в Москву для проведения встречи с президентом России. Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца в узком составе начали в 14:15 мск и, таким образом, продолжались около полутора часов. Около 16.00 мск Путин и Ахмед аш-Шараа перешли к переговорам в расширенном составе.

До этого агентство Reuters писало о том, что сирийский лидер на переговорах с Путиным потребует выдать бывшего лидера республики Башара Асада.

Ранее новый президент Сирии рассказал о желании перезапустить отношения с Россией.