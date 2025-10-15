Премьер Израиля отменил все встречи до конца дня из-за бронхита

Нетаньяху отменил все встречи до конца дня из-за бронхита

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил до конца дня все запланированные мероприятия из-за бронхита. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что глава правительства «страдает от воспаления дыхательных путей (бронхита), которое не представляет опасности для него и окружающих».

«В соответствии с рекомендацией его личного врача, доктора Берковича, премьер-министр отменил запланированные на оставшуюся часть дня мероприятия и отдыхает дома», — рассказали в канцелярии.

15 октября Нетаньяху давал показания в суде в Тель-Авиве по делу о коррупции. Как сообщает издание The Times of Israel, он попросил сократить продолжительность заседания, ссылаясь на мешающий ему кашель. Судьи удовлетворили его просьбу о прекращении слушания.

В июле окружной суд Иерусалима перенес дачу показаний Нетаньяху после того, как пресс-служба сообщила о случившемся с премьером накануне пищевом отравлении.

