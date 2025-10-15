На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Израиля отменил все встречи до конца дня из-за бронхита

Нетаньяху отменил все встречи до конца дня из-за бронхита
true
true
true
close
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил до конца дня все запланированные мероприятия из-за бронхита. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что глава правительства «страдает от воспаления дыхательных путей (бронхита), которое не представляет опасности для него и окружающих».

«В соответствии с рекомендацией его личного врача, доктора Берковича, премьер-министр отменил запланированные на оставшуюся часть дня мероприятия и отдыхает дома», — рассказали в канцелярии.

15 октября Нетаньяху давал показания в суде в Тель-Авиве по делу о коррупции. Как сообщает издание The Times of Israel, он попросил сократить продолжительность заседания, ссылаясь на мешающий ему кашель. Судьи удовлетворили его просьбу о прекращении слушания.

В июле окружной суд Иерусалима перенес дачу показаний Нетаньяху после того, как пресс-служба сообщила о случившемся с премьером накануне пищевом отравлении.

Ранее Трамп заявил, что с премьером Израиля сложно вести дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами