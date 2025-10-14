На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: страны НАТО специально запугивают свое население российскими подлодками

Историк Жаворонков: НАТО пугает ЕС российскими подлодками ради военных бюджетов
Василий Батанов/РИА Новости

Историк флота Дмитрий Жаворонков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление НАТО о том, что российская подлодка «Новороссийск» якобы всплыла у побережья Франции. По его мнению, страны Североатлантического альянса намеренно запугивают самих себя «русской угрозой», чтобы чиновники выделяли военным баснословные бюджеты, которые можно незаметно распилить.

Эксперт напомнил, что еще в конце прошлого века шведы долго не могли понять природу странных звуков, исходящих из морских пучин, подозревая наличие вблизи своих берегов российских субмарин. Однако в конечном итоге выяснилось, что сканеры улавливали звуки жизнедеятельности обитающей в тех водах сельди.

«У них есть одна задача — покричать, увеличить военный бюджет и удовлетворить аппетиты своих оборонных корпораций, которые уже несколько лет зарабатывают на украинском конфликте. Поэтому в целом все эти крики можно спокойно игнорировать», — сказал Жаворонков.

Как сообщили 13 октября представители Объединенных ВМС НАТО, носитель крылатых ракет «Калибр-ПЛ» подводная лодка Б-261 «Новороссийск» всплыла у берегов Франции. Российские военные уже опровергли эти сообщения, уточнив, что субмарина совершает плановый переход. О том, как в альянсе испугались российской подлодки — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее корабли ВМФ России применили ракеты «Калибр» в рамках учений.

