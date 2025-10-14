Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление сотрудничества двух стран

Путин и Токаев настроены на укрепление сотрудничества России и Казахстана

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле.

По данным пресс-службы президента, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию.

«Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — отмечается в сообщении.

10 октября Токаев на заседании лидеров стран — членов Содружества Независимых Государств (саммит СНГ) предложил Владимиру Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.

Токаев отметил, что между РФ и Казахстаном уже реализовано 114 проектов на сумму порядка $22 млрд и международное сотрудничество будет продолжаться. Кроме того, он добавил, что прибудет в с официальным визитом в Россию 12 ноября.

Ранее президент Казахстана подчеркнул особую роль русского языка.