На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление сотрудничества двух стран

Путин и Токаев настроены на укрепление сотрудничества России и Казахстана
true
true
true
close
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле.

По данным пресс-службы президента, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию.

«Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — отмечается в сообщении.

10 октября Токаев на заседании лидеров стран — членов Содружества Независимых Государств (саммит СНГ) предложил Владимиру Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.

Токаев отметил, что между РФ и Казахстаном уже реализовано 114 проектов на сумму порядка $22 млрд и международное сотрудничество будет продолжаться. Кроме того, он добавил, что прибудет в с официальным визитом в Россию 12 ноября.

Ранее президент Казахстана подчеркнул особую роль русского языка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами