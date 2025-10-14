Лукашенко поручил выработать алгоритм отношений с США

Лукашенко: нужен алгоритм отношений с США, но без ущерба в сотрудничестве с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил выработать алгоритм отношений Республики с США «на перспективу», но без ущерба для взаимодействия с РФ и Китаем, пишет госагентство БелТА.

«С учетом наметившегося прогресса в контактах с Вашингтоном нам необходимо выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу. При этом мы должны более четко определить свои приоритеты. Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, красные линии, переход которых для нас неприемлем», — сказал белорусский глава в ходе совещания в столице.

Тогда же Лукашенко заявил, что Минск готов заключить большую сделку с США в плане нормализации отношений. Президент отметил, что в данном вопросе необходимо учесть интересы Белоруссии.

В сентябре Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций.

