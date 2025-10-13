На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган хотел отменить визит в Египет из-за Нетаньяху

Milliyet: Эрдоган хотел развернуть самолет над Египтом из-за Нетаньяху
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался развернуть самолет над Египтом и отказаться от участия в мирном саммите по поводу ситуации в секторе Газа, когда появилась информация, что мероприятие может посетить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

«После заявления администрации президента Египта о том, что Нетаньяху примет участие в саммите в Шарм-эш-Шейхе, президент Эрдоган не разрешил своему самолету приземлиться в Египте», — говорится в материале.

Некоторое время воздушное судно кружило над Красным морем, а Эрдоган якобы сообщил коллегам, что не будет участвовать в саммите, если прилетит премьер Израиля. В итоге визит Нетаньяху был отменен, а самолет президента Турции приземлился в Египте.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе проходит саммит по прекращению огня в секторе Газа. Власти Египта пригласили на саммит лидеров 20 стран, включая президента США Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Но последний заявил, что не сможет принять участие в мероприятии в связи с началом праздника Симхат Тора.

Ранее сообщалось, что на военной базе в Каире вскоре после прилета Трампа в Египет прогремел взрыв.

