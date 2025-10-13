На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль депортирует 154 освобожденных палестинцев в другую страну

Израиль начал процесс депортации 154 освобожденных палестинцев в Египет
Владимир Астапкович/РИА Новости

Израиль запустил процесс депортации 154 освобожденных палестинских заключенных на территорию Египта. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление штаба палестинских заключенных.

«154 палестинских заключенных, депортированных за границу, были приняты и переданы в Арабскую Республику Египет для завершения процедуры освобождения в рамках реализации соглашения», — говорится в сообщении.

По данным британского издания Independent, такое решение вызвало недоумение среди родственников освобожденных.

13 октября рпрезидент США Дональд Трамп объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в израильском кнессете он отметил, что эпоха террора на Ближнем Востоке подошла к концу и регион встречает «исторический рассвет». Утром 13 октября ХАМАС освободил последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле обвинили ХАМАС в нарушении соглашения по освобождению пленных.

Война в Газе
