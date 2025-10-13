На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Грузинский МИД объяснил проблемы ЕС доминированием в Брюсселе выходцев из соцлагеря

Irakli Gedenidze/Reuters

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в комментарии газете «Взгляд» заявила о том, что проблема Евросоюза заключается в доминировании политических элит из стран бывшего социалистического лагеря.

«Мы видим в Брюсселе людей, которые представляли политическую элиту в советский период. Уже в 2004 году, при большом расширении Евросоюза, были сомнения, насколько готовы постсоветские страны, страны из социалистического лагеря, к членству», – отметила Бочоришвили.

Как отмечает дипломат, Грузия крайне обеспокоена сложившейся в ЕС ситуацией, в то же время Бочоришвили предупредила Евросоюз, что это может стать проблемой и для Европы. По ее мнению, «эти люди» сейчас «квартируются в Брюсселе» и пытаются руководить ЕС в стиле СССР.

Бочоришвили дала совет Еврокомиссии провести оценку того, насколько «эти общества» освободились от «коммунистического мышления». Так как, по ее мнению, они распространяют постсоветские подходы. В частности, глава грузинской дипломатии указала на представителей Прибалтийских стран, которые, с ее точки зрения, агрессивно настроены по отношению к Тбилиси.

Ранее депутат Европарламента от Литвы призвала поддержать протесты в Тбилиси.

