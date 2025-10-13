Ермак анонсировал поездку украинской делегации в США

Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем СНБО Рустемом Умеровым отправилась в Вашингтон для проведения ряда важных встреч. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что представители Украины намерены проработать три важных направления. В первую очередь, речь пойдет об обороне и укреплении своих сил противовоздушной обороны, а также «ударных возможностях». Во-вторых, украинская делегация планирует обсудить энергетическую безопасность, а также подготовку Украины к зиме. Третьей темой, которую планируется поднять на переговорах в США — это санкционная политика в отношении России и выработка новых мер давления на Россию.

13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел «хороший» разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопрос оружия для Киева. При этом Трамп подтвердил, что Киев хотел бы получить от Вашингтона ракеты Tomahawk.

Незадолго до этого Владимир Зеленский сообщал, что Дональд Трамп пока не определился с поставками данного оружия.

Ранее военкор Поддубный прокомментировал возможную передачу Tomahawk Украине.