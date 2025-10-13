Трамп вновь заявил, что США «решительно выиграли» обе мировые войны

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Вашингтон «решительно выиграл» обе мировые войны и все остальные конфликты, которые произошли между ними. Его слова из выступления в парламенте Израиля приводит РИА Новости.

«Как вы знаете, мы решительно выиграли Первую мировую войну. Мы решительно выиграли Вторую мировую... И все, что было между ними и до них, мы выиграли все», — сказал Трамп.

По его словам, затем кому-то пришла «блестящая идея» сменить слово «война» на слово «оборона», после чего в США изменилось мышление. Глава государства уточнил, что Вашингтон стал «воевать слишком политкорректно».

В мае Трамп заявил, что Вторую мировую войну выиграли США. Политик отметил, что без американских военных весь мир «говорил бы на немецком и японском языках». При этом глава Белого дома пожаловался, что Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу над гитлеровской Германией.

Позже Трамп также сказал, что Советский Союз «помог США» одержать победу во Второй мировой войне. При этом Трамп отметил, что нельзя забывать о потерях СССР в годы Второй мировой войны. По словам главы государства, они составили «51 млн человек».

