Военный эксперт назвал «брехней» заявление НАТО о подлодке «Новороссийск»

Заявление НАТО о том, что российская подлодка «Новороссийск» якобы всплыла у побережья Франции, не соответствует действительности. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он пояснил, что субмарина, которая находится в Средиземном море не может пройти через проливы в Черное море, поскольку Турция их закрыла. Осуществить проход могут только румыны, болгары и сами турки.

«Значит, все это брехня чистой воды», — подчеркнул Дандыкин.

Он добавил, что НАТО не в первый раз суетится по поводу подлодок этого класса, поскольку в альянсе их боятся.

Как сообщили 13 октября представители Объединенных ВМС НАТО, носитель крылатых ракет «Калибр-ПЛ» подводная лодка Б-261 «Новороссийск» всплыла у берегов Франции. Российские военные уже опровергли эти сообщения, уточнив, что субмарина совершает плановый переход. О том, как в альянсе испугались российской подлодки — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее корабли ВМФ России применили ракеты «Калибр» в рамках учений.