Нетаньяху рассказал, какую цену Израиль заплатил за конфликт с ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль заплатил высокую цену за два года конфликта
Amir Cohen/Reuters

Израиль заплатил высокую цену за два года вооруженного конфликта, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова передает РИА Новости.

В понедельник, 13 октября, глава правительства выступил в израильском парламенте. В том числе на заседании присутствовал президент США Дональд Трамп.

«Мы одержали немало побед в войне за освобождение наших заложников. И вот два года спустя многих врагов Израиля уже нет. Но мы заплатили за это высокую цену», — сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что в результате конфликта не стало более 2000 граждан Израиля, включая военнослужащих.

Американский лидер также выступил на заседании парламента Израиля. Он назвал сегодняшний день «великим и прекрасным», а также объявил, что конфликт в секторе Газа завершился.

9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как рассказал Трамп, это событие означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Впоследствии канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси заявила, что 13 октября в Шарм-эш-Шейхе состоится саммит по случаю прекращения огня в секторе Газа. К участию в мероприятии были приглашены лидеры 20 государств.

Ранее Нетаньяху поблагодарил Трампа за урегулирование конфликта в секторе Газа.

